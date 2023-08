La police de Québec enquête sur un deuxième meurtre à survenir cette semaine sur son territoire, le troisième depuis le début de l'année.

Un appel est entré mercredi soir vers 20h45, concernant une agression armée contre un homme de 25 ans. La victime a été identifiée comme étant de Keven Plante-Ménard.

Les policiers se sont alors rendus dans une résidence de l'avenue du Mont-Thabor, dans le quartier Maizerets, où ils ont trouvé la victime inconsciente et présentant des blessures par arme à feu. Celle-ci a été transportée à l'hôpital, où son décès a été constaté.

«Les policiers arrivent sur place et ont constaté que la victime aurait reçu une agression armée par armes à feu. [...] Malheureusement, aucun suspect a été arrêté dans ce dossier», a expliqué Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Un ratissage effectué dans les environs du lieu du crime n'a toujours pas permis de localiser un suspect.

Les enquêteurs du Module des crimes majeurs et des techniciens de l'Unité d'identification judiciaire sont responsables de l'enquête.

Le poste de commandement mobile a également été déployé sur les lieux.

Le maire de Québec, Bruno Marchand a également réagi et demande plus de financement au gouvernement pour son corps de police.

«On a parlé avec le ministre. On nous a promis une réponse avant la fin de l'été. Parce qu'on veut faire plus en matière d'intervention publique, de sécurité publique et de travail de rue», a-t-il lancé en conférence de presse.