Un ancien enseignant et entraineur de football du Séminaire Saint-François est condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement.

Dave-Alex Berthelot a plaidé coupable à des accusations de leurre et d’exploitation sexuelle l’année dernière. L’homme de 30 ans avait sollicité des photos des parties génitales d’élèves de l’école.

La Couronne réclamait quatre ans de prison et la défense 12 mois.

La juge Annie Trudel a pris en considération le fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires, qu’il avait plaidé coupable et qu’il suit une thérapie. Elle a toutefois retenu certains facteurs aggravants, comme les séquelles de ses victimes, le tort qu’il a causé à la réputation du Séminaire et son risque de récidive.

En plus de cette peine de trois ans de détention, Berthelot sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.

«C'est une peine qui est assez sérieuse. La juge a pris en compte le nombre de victimes, les conséquences sur ces victimes et également le fait que Monsieur est en position d'autorité et de confiance sur ces jeunes victimes», a expliqué Louis-Philippe Desjardins, le procureur des poursuites criminelles et pénales.

«J'estimais qu'avec la preuve qu'on avait fait sur sentence, 12 mois était une sentence équitable et raisonnable dans les circonstances. On a un delai d'appel de 30 jours. On va regarder cela avec la famille et M. Berthelot également», a indiqué l'avocat de M. Berthelot, Pierre Côté.

Voyez le compte-rendu de Laurence Royer au bulletin Noovo Le Fil Québec dans la vidéo qui accompagne ce texte.