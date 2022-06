Québec accorde 20 M$ à l'Université Laval pour la construction d'un centre de tennis intérieur et extérieur de calibre national et international.



L'Université Laval pourra accueillir des tournois de calibre national et international de tennis avec ses nouvelles installations. Les équipements seront également accessibles à la population.

L'initiative a également comme but de favoriser le développement d'athlètes du Québec, de promouvoir la pratique sortive communautaires et d'accueillir des événements sportifs de renom. Les installations permettront d'ailleurs d'accueillir des tournois professionnels de l'ATP (hommes) et de la WTA (femmes).

Le coût total du projet est de 40 M$ et c'est le Secrétariat à la Capitale-Nationale qui en assurera le financement. L'Université Laval entend aussi lancer un projet d'autofinancement pour les 20 M$ supplémentaires.

À lire également : Blessée à un pied, Leylah Fernandez s'avoue vaincue à Roland-Garros

«La création d'un centre de tennis d'une telle envergure permettra à Québec de jouer sur plusieurs fronts : accroître l'accessibilité à ce sport de plus en plus populaire auprès des Québécois, contribuer à former la relève et accueillir des événements sportifs de calibre international, a déclaré la vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, présente lors de l'annonce. En plus de générer d'importantes retombées économiques, ces nouvelles installations offriront à notre Capitale-Nationale une occasion de plus de s'illustrer à travers le monde. »

L'ouverture du centre de tennis est prévue pour 2026 et le projet est présentement en phase d'élaboration immobilière.

Pour les plus récentes nouvelles touchant la région de Québec, consultez le Noovo.Info.