Le gouvernement Legault soutien le patrimoine religieux de la région de Québec.

Le gouvernement Legault accorde plus d'un demi-million de dollars pour la protection du patrimoine religieux de Québec.



L'argent sera versé au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réalisation 2 projets de restauration de bâtiments religieux.



L'Église de Saint-Louis-de-Courville et la chapelle des Jésuites recevront respectivement 290,000$ et 234.000$ pour la restauration de leurs toitures et des clochers,



Québec s'engage également à financer une étude pour la requalification de l'église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier dans Saint-Roch.



Rappelons qu'il y a quelques jours, le ministère de la Cuilture a annoncé 4 millions de dollars pour permettre la réalisation de travaux urgents sur l'église du Très-Saint-Sacrement, maintenant classée comme bâtiment patrimonial.