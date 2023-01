La découverte d'un drone dans le secteur du centre de détention de Québec a permis d'intercepter une transaction de drogue, en fin de semaine.



L'objet a d'abord attiré l'attention des policiers vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche.

Lors de l'opération qui a suivi, une petite quantité de cannabis anisi que du hashish, du tabac et un téléphone cellulaire ont également pu être saisis.

Trois suspects âgés de 22, 24 et 26 ans ont été arrêtés à proximité de l'établissement. Ils pourraient comparaître plus tard sous des accusations de possession et trafic de stupéfiants.

