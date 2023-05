Les automobilistes qui doivent régulièrement passer d’une rive à l’autre en utilisant les ponts devront faire preuve de patience à certaines occasions cet été.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a dévoilé mardi la liste des travaux routiers pour la période estivale.

Des interventions devront être réalisées aux approches Nord et Sud du pont Pierre-Laporte ainsi que sur le tablier du pont de Québec.

Le remplacement d’un joint d’étanchéité du pont Risi sur la Rive-Sud aura notamment d’importants impacts sur la circulation, et une fermeture complète est à prévoir durant une fin de semaine en août ou en septembre.

De plus, la réfection de trois structures dans les échangeurs Nord du pont Pierre-Laporte et des travaux sur l’autoroute Félix-Leclerc entre Henri-IV et Neuvialle s’ajoutent à la liste de travaux.