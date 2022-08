Un mouvement pro-tramway voit le jour à Québec.

«Québec désire son tramway» a été créé par un groupe de citoyens qui souhaite soutenir le projet de la Ville de Québec et faire contrepoids au groupe «Québec mérite mieux».



L'instigatrice du mouvement, Nora Loreto, ne veut pas laisser toute la place aux opposants, alors qu'elle estime que ceux-ci «monopolisent l'espace public».

Elle estime que, plus on fera connaître les avantages du tramway, plus l'appui au projet augmentera dans la population.

Le lancement de l'initiative a eu lieu mercredi après-midi à l'angle du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Cartier. Sur Facebook, une centaine de personnes avaient indiqué être intéressées à participer à l'événement.

