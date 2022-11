Un résident de Montmagny a été gravement blessé en tentant d'empêcher le vol de son véhicule, lundi.

Peu après avoir démarré sa voiture, il a surpris les suspects alors qu'ils tentaient de s'en emparer.

L'homme s'est alors précipité pour les empêcher de quitter les lieux en s'accrochant au véhicule.

Traîné sur quelques centaines de mètres, il a subi des blessures graves qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger.

Le véhicule et les deux suspects ont finalement été retrouvés quelques heures plus tard, à Lévis.

Francis Ouellet, 37 ans de L'Islet, et Frédéric Langlois, 37 ans de Lévis, ont comparu mardi au palais de justice de Montmagny et font face à des accusations de vol et recel.