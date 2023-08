Une personne est décédée à la suite d'un incendie qui s'est déclaré peu après 5h jeudi matin dans un immeuble de la rue Saint-Vallier Ouest, à Québec.



Après avoir maîtrisé les flammes dans un appartement du deuxième étage, les pompiers de Québec ont découvert le corps inanimé d'un homme de 65 ans.

«Nos pompiers arrivent sur place et on constate qu'il y a une personne au troisième étage qui est sur un balcon, donc celui-ci est évacué», a raconté Bill Noonan, porte-parole du Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ).

Des manoeuvres de réanimation ont aussitôt été mises de l'avant. La victime a été rapidement conduite à l'hôpital, où son décès a été confirmé plus tard en matinée. La victime n'a pas encore été officiellement identifiée.

Trois alarmes ont été nécessaires et 50 pompiers ont été mobilisés.

L'immeuble à vocation commerciale et résidentielle de trois étages comptait cinq logements.

Les pompiers ont dû utiliser une échelle aérienne pour secourir un locataire incapable de sortir et qui s'était réfugié sur son balcon.

Les dommages aux logements sont considérables. Les locataires ne pourront pas réintégrer l'immeuble et ils ont été pris en charge par des équipes de la Croix-Rouge. L'eau utilisée pour arroser les flammes a également endommagé le commerce situé au rez-de-chaussée.

«Les pompiers sur place ont pu sortir des biens essentiels, comme des médicaments, pour ces résidants-là», a précisé Bill Noonan.

On ignore pour l'instant la cause de l'incendie, mais aucun avertisseur de fumée n'était en état de fonctionnement dans cet immeuble. L'enquête sur les causes se poursuit.

«C'est un incendie qui rappelle également toute l'importance des avertisseurs de fumée. (...) Près de 90% des incendies mortels se produisent dans des bâtiments résidentiels où les avertisseurs de fumée étaient manquants ou non fonctionnels», a déploré M. Noonan, soulignant que l'on a «généralement trois minutes pour pouvoir évacuer de façon sécuritaire».

Avec les informations de la Presse canadienne