Un hydravion s'est écrasé dans le fleuve Saint-Laurent entre Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly, près de Québec, mardi soir. On ignore toujours si l'incident a fait des victimes.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que l'appareil s'est écrasé dans les eaux du fleuve vers 20 h mardi près des berges de Saint-Antoine-de-Tilly, en Chaudière-Appalaches.

En fin de soirée, les différentes équipes d'intervention étaient toujours en train de mener les premières opérations de recherche, de sorte que peu d'informations étaient disponibles.

«On a tous les services d'urgence qui sont sur place, la Garde côtière, policiers, pompiers et ambulanciers. On est en train de faire des démarches et des procédures pour la suite. C'est toujours en cours», a expliqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Une embarcation nautique de la SQ a localisé des débris près de Saint-Antoine-de-Tilly, mais des recherches étaient toujours menées pour retrouver l'appareil lui-même.

Des plongeurs du corps policier provincial se joindront aux efforts de recherche mercredi matin.

La SQ n'était pas en mesure de préciser combien de personnes se trouvaient à bord de l'appareil.

Aucune cause potentielle n'a été avancée dans l'immédiat pour expliquer l'écrasement.