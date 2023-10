L'Université Laval a expulsé un joueur de football des Rouge et Or de son programme d'excellence après qu'il a plaidé coupable au palais de justice de Québec de possession de pornographie juvénile.

Andréane Girard, directrice des communications des Rouge et Or, a déclaré que l'université avait été informée du plaidoyer de culpabilité, et «après avoir examiné le dossier et en avoir pris la nature en considération, les Rouge et Or ont décidé d'expulser Maxime Boivin de leur programme d'excellence.»

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Il était un joueur de première année à la position de joueur de ligne défensive.

«Comme les procédures légales ont déjà suivi leur cours, cette décision prend effet immédiatement», a déclaré Mme Girard. «Les Rouge et Or de l'Université Laval prennent cette situation très au sérieux et s'engagent à fournir le soutien nécessaire aux étudiants-athlètes du programme.»