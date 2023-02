À Québec, le projet pilote Archimède visant à améliorer l'accès aux soins de santé a bel et bien des avantages, selon un rapport déposé mardi matin.

VITAM-Centre de recherche en santé durable souligne qu'un patient du GMF St-Vallier, dans le quartier St-Sauveur, est en mesure d'obtenir une consultation sans rendez-vous en moins de 48 heures.

Le modèle augmente le nombre de patients inscrits auprès des médecins de famille, valorise le rôle des différents membres du personnel, tant des infirmières que des agentes administratives, et hausse le niveau de satisfaction de la clientèle à l'égard des soins reçus.

Selon le directeur scientifique de VITAM, Jean-Pierre Després, l'équipe de la clinique St-Vallier démontre "qu'on peut améliorer l'accès aux soins et aux services en première ligne et bâtir un système de santé axé sur les besoins précis des patients et des patientes."

L'équipe de chercheurs souligne toutefois quelques défis à surmonter avant de penser à mettre en place le concept à plus grande échelle.

La stabilité de l'équipe de soins, la disponibilité des ressources humaines et l'adhésion des professionnels au travail collaboratif sont nécessaires au succès d'un tel projet, selon eux.

Le rôle de chacun se doit par ailleurs d'être clair et les agentes administratives doivent faire preuve d'efficacité dans la répartition des soins.

Le projet Archimède en est actuellement à la phase deux, laquelle permettra d'évaluer son efficacité économique et d'établir le portrait des milieux pouvant le plus en bénéficier.