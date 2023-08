Un petit avion s’est écrasé sur une piste de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, mardi matin.

L’avion, un Cessna, s’est écrasé sur la piste principale vers 9h20. Un problème est survenu lors du décollage. L'incident a été capté par vidéo et relayé par plusieurs médias. On y aperçoit le Cessna qui décolle, tourne, puis pique au sol avant de s'écraser.

Cessna 152 crashes at Québec City Jean Lesage Airport leaving the pilot with serious injuries. The cause of the crash is so far unknown but the aircraft appears to have stalled on takeoff. pic.twitter.com/dLPx5FZUZi