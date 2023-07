Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a confirmé mardi que le corps retrouvé dans le secteur de Beauport lundi est celui d’Isabelle Fortier, une femme de 24 ans qui manquait à l’appel depuis une semaine.

La découverte a été faite aux environs de 17h, près du cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency et l'autoroute de la Capitale direction ouest.

«Lundi vers 17h, on a retrouvé le corps d'une jeune femme près d'un cimetière dans le secteur de Beauport. Et aujourd'hui, avec l'accord du coroner, on peut confirmer que malheureusement c'est le corps de Mme Fortier­», a expliqué Marie-Pier Rivard, agente aux communications du SPVQ.

Isabelle Fortier avait été vue pour la dernière fois dans le stationnement d’un dépanneur, situé près du cimetière, vers 2 heures du matin dans la nuit du 11 juillet.

C’est lors d’une opération de recherche dans le secteur que les policiers ont fait la macabre découverte.

L'enquête pour établir les causes de son décès se poursuit.

«Actuellement toutes les thèses sont sur la table. Pour ce qui est des causes et des circonstances du décès, ça sera davantage le coroner qui pourra le faire avec l'autopsie qui va être faite sur le corps», a ajouté l'agente aux communications du SPVQ.

Voyez le récapitulatif de Mathieu Boivin au bulletin Noovo Le Fil Québec dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Avec les informations de Mathieu Boivin pour Noovo Info