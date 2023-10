Une dame âgée de la cinquantaine est vraisemblablement décédée en tentant de grimper dans une benne à vêtements à Saint-Damien-de-Buckland, dans la région de Chaudière-Appalaches.



Il s'agit de Lucie Godbout, 57 ans, qui résidait dans le secteur.

Voyez le reportage de Laurence Royer dans la vidéo liée à l'article.

Les policiers ont été appelés à intervenir vers 17 h 15, dimanche, près de la route 279, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ).

À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps inanimé de la dame qui serait restée coincée en tentant d’escalader la benne.

Il s'agirait vraisemblablement du premier décès à survenir dans de telles circonstances au Québec. Des événements du genre impliquant des bennes à ordures ou de recyclage, mais jamais dans des contenants à vêtements. Des organismes au Canada ont même modifié leurs bennes après de tels événements.

La SQ indique qu’il n’y avait «aucun élément criminel» sur la scène et que le décès de la cinquantenaire a été constaté sur place. Une enquête du coroner sera déclenchée.

Des intervenants d'organismes rencontrés par Noovo Info ont rapporté que les vols dans les bennes à vêtements étaient très courants, notamment raison de la hausse du coût de la vie.

«Il y a des gens qui tentent tous les soirs d'entrer dans notre cloche, indique le directeur général de l'organisme d'entraide AGAPÉ, Daniel Régimbal. Ils essaient de sortir des vêtements pour les vendre. Ça se vend bien, il y a un marché pour les vêtements. En période d'inflation, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui volent.»