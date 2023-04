Après des années difficiles en raison de la pandémie, 2022 aura été meilleure pour l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Près de 1,17 million de passagers ont transité par YQB l’an dernier, soit trois fois plus que l’année précédente.

L’administration se réjouit par ailleurs d’avoir ajouté plusieurs nouvelles liaisons nationales et internationales à son réseau, en plus de revoir son offre alimentaire et commerciale pour les voyageurs.

Au chapitre des finances, YQB accuse des pertes de 12,6 millions de dollars pour 2022, comparativement à 29,6 millions pour l’année précédente.

Les projets d’aménagement d’un centre de prédédouanement américain et de construction d’hôtels sur le site de l’aéroport sont toujours dans les cartons, mais leur réalisation n’est plus prioritaire pour l’administration aéroportuaire.