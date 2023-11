La microbrasserie Les Grands Bois, une coopérative de travail brassicole à Saint-Casimir, a reçu une aide financière totale de 730 000$ de la part des gouvernements du Canada et du Québec.



C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete avec le député de Portneuf Vincent Caron et la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), Soraya Martinez Ferrada.

«Nous sommes fiers de souligner l'importance des entreprises telles que la microbrasserie Les Grands Bois, dont les retombées rejaillissent sur toute la communauté. DEC appuie les entreprises d'ici dans leurs efforts de croissance, et l'expansion de la microbrasserie en est la preuve. Cette initiative est une excellente nouvelle pour la vitalité économique de Saint-Casimir et pour toute la région», a mentionné la ministre Soraya Martinez Ferrada.

Avec cette aide, l'entreprise pourra s'agrandir et réaménager son bâtiment actuel. Elle pourra aussi aquérir des équipements brassicoles pour augmenter la capacité de production de l'entreprise et de répondre à la demande croissante pour ses produits.

«La microbrasserie Les Grands Bois démontre bien les retombées que peuvent avoir les entreprises sociales dans nos communautés.» -Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

«Par cette acquisition d'équipements, la microbrasserie Les Grands Bois se donne les moyens de poursuivre sa mission, tout en répondant à la demande croissante pour ses produits», a précisé M. LeBlanc.

Plus précisément, le gouvernement du Canada a versé une contribution remboursable de 275 000 $ consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC et le gouvernement du Québec a octroyé un prêt de 455 000 $ par l'entremise des fonds propres d'Investissement Québec.

D'ailleurs, l'entreprise accueille aussi en ses murs le Théâtre Des grands bois, la plus grande salle de spectacle affiliée à une microbrasserie dans la province.

«La salle de spectacle qu'elle abrite dans l'ancien cinéma de la région lui permet aussi de promouvoir les arts de la scène dans une ambiance festive et conviviale, au bonheur de la population de Portneuf, qui profite ainsi de la double mission de la coopérative», a ajouté le député de Portneuf.

Une industrie fébrile

En octobre dernier, Québec a accordé un prêt de presque 2,5 M$ à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or.

Pourtant, l'industrie des bières du Québec est sous tension. En effet, les consommateurs boivent moins de ces bières, notamment à Québec. Et les microbrasseurs blâment l’inflation.

L’alcool n’étant pas une nécessité, il est normal que la hausse du coût de la vie puisse affecter les ventes. Notons que les bières de microbrasseries sont généralement plus dispendieuses.

Si ce n’est pas la fin du breuvage, une «sélection naturelle» forcera probablement la fermeture de plusieurs entreprises.

Avec les informations de François-Olivier Dénommé et de Laurence Royer pour Noovo Info