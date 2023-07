Une opération en matière de trafic de stupéfiants a mené à l'arrestation de sept personnes, mercredi à Québec.

Deux femmes de 26 et 62 ans et un homme de 21 ans ont été libérés sous promesse de comparaître.

Quatre hommes feront quant à eux face à la justice jeudi pour trafic de stupéfiants, complot en vue de faire du trafic de stupéfiants, voies de fait, menaces et différentes infractions en lien avec les armes à feu.

D'autres arrestations pourraient avoir lieu, alors que deux autres suspects sont toujours recherchés.

Il s'agit de Dave Turmel, 27 ans, et Roobens Denis, 31 ans.

Toute information en lien avec ces individus peut être transmise à 641-AGIR.

#ENQUÊTE | Opération policière qui est survenue hier et qui visite l'arrestation de sept individus dans le cadre d'une enquête criminelle initiée par le Projet MALSAIN. Deux hommes non localisés Dave Turmel 27 ans et Roobens Denis 31 ans. https://t.co/R12T35SzAW pic.twitter.com/fZXQrVcJMD