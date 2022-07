Premier week-end réussi pour le Festival d'été de Québec.



Les festivaliers étaient au rendez-vous, au grand bonheur des commerçants de Québec.

Les spectacles de Luke Combs et de Maroon 5 ont attiré des dizaines de milliers de spectateurs sur les Plaines d'Abraham.

Dimanche soir la soirée Hip Hop a connu un franc succès.

Ce lundi soir, l'Américaine Halsey se produira sur la scène Bell.

Aussi à signaler les spectacles de Spin doctors, The Tea party et de Three days Grace.