L'attente ne sera plus bien longue... C'est dans moins d'un mois que le Festival d'été de Québec (FEQ) dévoilera sa programmation 2023.

Inscrivez donc la date du 22 mars à votre agenda. À 11h55 précises, le FEQ fera l'annonce des artistes qui se produiront lors de sa 55e édition, qui se déroulera du 6 au 16 juillet.

Pour l'instant, le suspense demeure. Aucun détail n'a fuité sur les têtes d'affiche. Certes, des noms d'artistes qui participeront au Festival Osheaga à Montréal ou au BluesFest d'Ottawa circulent, mais rien n'a encore été confirmé...

Si ce n'est que Vance Joy sera sans doute de la partie, comme en fait foi sa présentation de la vidéo promotionnelle du FEQ, diffusée sur les réseaux sociaux.

 

Billie Eilish et Kendrick Lamar seront à Montréal alors que les Foo Fighters, Weezer, Shania Twain, Bily Talent seront en spectacle à Ottawa en même temps que le Festival d'été de Québec.

En 2022, la 54e édition du FEQ avait été considérée comme un succès par les organisateurs, malgré les obstacles. Il s'agissait de la première édition depuis le début de la pandémie en 2020, et la direction avaient surmonté les défis de ce contexte particulier en commençant par reprendre sa liste d'artistes qui devaient se présenter sur les Plaines d'Abraham en 2020 pour tenter d'offrir une programmation complète.

Le FEQ avait alors été en mesure d'accueillier des artistes de haut calibre tels que Charlotte Cardin, Maroon 5, Luke Combs et Rage Against the Machine, entre autres.