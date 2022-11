Quatre jeunes montréalais ont été arrêtés la nuit dernière à Lévis pour le vol d'un véhicule de luxe.

Le véhicule utilitaire sport a été volé aux environs de 2h30 sur la rue Jean-Briand près du CHUL.



Réveillée par le bruit, la propriétaire a communiqué au 9-1-1 pour déclarer le vol.



La description du VUS a été communiquée aux policiers de Québec et de Lévis et quelques minutes plus tard, les voleurs étaient interceptés sur l'avenue Taniata près de l'autoroute 20 dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome.



Les suspects sont âgés de 17 à 20 ans.



L'enquête permettra d'établir s'ils sont liés à un réseau de vols de véhicules de luxe.