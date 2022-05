Une employée avait été sérieusement blessée au cours de ce vol.

La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin d'identifier deux individus dans une affaire de vol qualifié.



Le vol est survenu en novembre 2021 au magasin Korvette de la municipalité de Portneuf.

Une employée avait été menacée d'une arme blanche et violemment agressée lors de ce vol.

Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ sont à la recherche de deux individus.

L'un serait âgé entre 25 et 35 ans et le second entre 40 et 50 ans.

Description du premier suspect : (voir portrait-robot)

Taille : 1,77 m (5 pi. 9 po)

Poids : entre 150 et 200 lb (68-90 kg)

Cheveux : foncés

Yeux : foncés

Particularité : homme de race blanche âgé entre 25 et 35 ans, s'exprime en français

Description du second suspect :

Taille : 1, 78 m (5 pi. 10 po)

Cheveux : longs dans le cou

Particularité : homme de race blanche âgé d'environ 40-50 ans, s'exprime en français.

Pour transmettre toute information, composez le 1-800-659-4264.