Ce sont 16 800 travailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participent lundi à la grève du Front commun.

Ceci regroupe les membres de la CSQ, de la FTQ, de la CSN et de l’APTS.

En matinée, des lignes de piquetage se tiendront devant plusieurs établissements du secteur public. D'ailleurs, un point de presse du secteur public aura lieu devant le CÉGEP de Chicoutimi à 9h.

Les employés revendiquent un rattrapage salarial ainsi qu’une protection contre l’inflation.

Fermeture d'écoles

Les cours sont annulés en avant-midi dans plusieurs écoles de la région.

Dans les centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets, des Rives-du-Saguenay et de la Jonquière, les cours débutent à 10h40. Les parents doivent s'occuper de reconduire leurs enfants puisqu’il n'y aura pas de transport scolaire.

Au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, les cours sont annulés toute la matinée et le transport aura lieu plus tard pour les cours en après-midi.

Il n’y aura pas de service de garde le matin, sauf le midi et après les cours. Il n’y aura pas de brigadiers non plus en matinée.