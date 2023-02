Plus de 200 participants ont bravé le lac St-Jean samedi dans le cadre des Courses CRYO.

La météo en fin d'après-midi a rendu les choses plus difficiles. Des rafales de plus 50 kilomètres à l'heure se sont mises à souffler, forçant le tiers des athlètes à abandonner.

«Fort heureusement, nous pouvions compter sur une équipe de 75 bénévoles non seulement dévoués mais aussi très solides qui ont su apporter tout le soutien nécessaire à l’ensemble des athlètes. Au final, tous sont sortis du lac avec le sourire et les pommettes bien rouges», raconte Jean-Charles Fortin, directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds et organisateur de l’événement.

L'itinéraire a dû être modifié en raison de la météo. La traversée a cumulé 26 kilomètres à la place des 33 km prévus de St-Gédéon à Chambord.

Les fonds amassés pour l'événement seront versés à la fondation Sur la pointe des pieds pour les jeunes atteints du cancer.

