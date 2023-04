Le gouvernement a annoncé ce matin un investissement de 262 millions de dollars pour les travaux routiers et aéroportuaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé un investissement total de 262 108 000 $ pour les deux prochaines années.



« Ces investissements prouvent l’importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l’amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d’offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux.» - Geneviève Guilbault

Près de la moitié de cette somme sera accordée pour un réseau efficace et sécuritaire et pour faire suite aux recommandations du Bureau du coroner. Plus de 133 millions iront pour améliorer l'état des chaussées et l'état des structures. Le reste de l'argent, soit 15 millions, servira pour des projets aéroportuaires.

Une centaine de projets sont prévus, notamment l'aménagement d'un carrefour giratoire à l’intersection des routes 170 et 169 à Saint-Bruno. Il y a également la reconstruction de la chaussée du boulevard Martel et la réfection des conduites d’aqueduc et d’égouts, l’asphaltage de la route 170 entre l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, et Petit-Saguenay puis la réfection d’une piste et de voies de circulation de l’aéroport de Chicoutimi–Saint-Honoré.

C'est 4 millions de dollars de plus que l'an dernier qui ont été investis en région.