La 35e collecte de jouets de la Caserne de jouets Saguenay aura lieu samedi à Chicoutimi-Nord. Les jouets recueillis seront redistribués aux enfants dans le besoin du Saguenay, mais aussi de la région.

L'événement aura lieu de 9h à 16h au 2585 rue Roussel, près de l'église Sainte-Anne. Les visiteurs pourront voir le père Noël et profiter des jeux gonflables et de l'animation sur place.



Avec la hausse considérable du coût de la vie, le responsable de l'activité et co-fondateur de l'événement, Mario Gagnon, sent que les besoins sont encore plus importants cette année.

«Je suis quand même quelqu'un d'assez actif sur le terrain, je suis dans d'autres organismes aussi et on voit qu'il y a des besoins énormes dans tout, que ce soit pour se nourrir ou s'habiller, ce n'est pas facile pour certaines familles.»



En moyenne, chaque année, la Collecte de jouets permet d'amasser une vingtaine de palettes de bois remplies de boîtes de jouets. Depuis la première édition en 1988, Mario Gagnon estime que 330 000 enfants dans le besoin ont reçu un jouet grâce à cet événement.

