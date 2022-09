La Ville d'Alma admet qu'une erreur commise dans les travaux de remplacement d'une conduite a pu contribuer à la rupture d'un ponceau la semaine dernière sur la route Ulysse, située entre Saint-Henri-de-Taillon et L'Ascension.

Jean Dufour, un résident d'Alma, a perdu la vie dans l'effondrement de cette route.



Lors des travaux effectués au printemps dernier, les employés auraient pris une mauvaise mesure, a déclaré la mairesse Sylvie Beaumont en conseil de Ville hier soir. Le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin, a également participé à la séance.

«En raison de l'état dégradé du ponceau, la mesure prise s'est avérée être de quatre pieds et non de six pieds. Le fait d'avoir annexé deux tuyaux de diamètres différents ne nous permet pas pour l'instant d'en mesurer les impacts puisque comme vous le savez, nous avons été confrontés à une situation météorologique hors de l'ordinaire.» - Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma

Crédit photo: Ville d'Alma

En effet, une centaine de millimètres de pluie sont tombés en seulement quelques heures le jour du tragique événement. D'autres analyses doivent être effectuées sur le terrain pour déterminer les impacts de cette erreur.

Le conseil de Ville d'Alma a aussi adopté en une motion pour offrir ses condoléances à la famille de la victime.

«On le sait comment perdre un être cher c'est terrible, c'est un événement que personne ne veut vivre et on ne pense pas un matin se lever pour aller travailler et que cinq minutes après, tu perds la vie. C'est d'une immense tristesse et le conseil de ville est vraiment atterré et tient absolument à présenter ses plus sincères condoléances à la famille.»

À lire aussi à ce sujet: