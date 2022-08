La Sûreté du Québec a perquisitionné deux lieux et arrêté deux trafiquants à Alma mardi soir.

Les policiers faisant partie de la division des enquêtes sur les crimes majeurs se sont présentés dans une résidence de l'Avenue du Pont Nord et un cabanon de la rue Gagné au même moment. Au total, ils ont saisi plus 26 000 comprimés de méthamphétamine et 7000$.

Une femme de 35 ans et un homme de 32 ans ont aussi été arrêtés dans ce dossier. Ils devraient faire face à des accusations de complot, de trafic et possession de drogue dans le but de la vendre. Il se pourrait que des accusations de recel de plus de 5000$ soient également déposées.



Lors de l'intervention, les policiers ont aussi saisi les véhicules qu'utilisaient les suspects, soit un Chevrolet Silverado 2021 et un Subaru Impreza 2021, pour biens infractionnels.