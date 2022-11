Il en coûtera plus cher de skier au Mont-Fortin de Jonquière pour la prochaine saison. La Ville de Saguenay a annoncé une augmentation des tarifs mardi midi lors du conseil de ville.

Pour un citoyen de Saguenay, le billet de saison coûtera 228 $, soit 40 $ de plus que l'an passé. Pour les jeunes de 6 à 17 ans, le billet de saison passera de 129 $ à 172 $.



La hausse sera encore plus importante pour les personnes qui ne résident pas à Saguenay, soit une majoration des tarifs de 50 %. La Ville soutient que cette hausse est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la station de ski.

Par ailleurs, Saguenay a aussi fixé un tarif journalier pour utiliser la piste de course du Stade de soccer. Un adulte devra payer 5 $ pour une journée et pour un étudiant à temps plein, le tarif sera de 3 $.

L'accès est gratuit pour les 60 ans et plus ainsi que les jeunes de 17 ans et moins.

En ce qui concerne les tarifs des arénas et des piscines, la révision sera faite à l'automne 2023 puisque la saison est déjà entamée.