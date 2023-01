Il y a eu autant de collisions mortelles l'an dernier qu'en 2021 au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Côte Nord. Selon le bilan annuel de la Sûreté du Québec dévoilé mardi matin, 26 accidents avec décès sont survenus sur les routes de la région en 2022.

Au Québec, les données révèlent une hausse du nombre de collisions mortelles, s'établissant à 266 en 2022, comparativement à 245 l'année précédente. Ces accidents ont causé la mort de 291 personnes, contre 265 en 2021.



En 2022, 36 piétons ainsi que sept cyclistes sont décédés sur les routes de la province.

Encore une fois, la conduite imprudente et les excès de vitesse sont les grands responsables de ces collisions fatales à 32 %, tandis que la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, les drogues ou la fatigue sont à l'origine de 15 % d'entre elles. L'inattention ou la distraction suit à 9 %.

«Les principales causes des collisions nous rappellent que le comportement humain est malheureusement souvent en cause lors de collisions avec blessés ou causant la mort. La poursuite du travail des policiers sur le terrain et l'adoption de comportements sécuritaires par les automobilistes s'avèrent donc essentielles pour diminuer le nombre de collisions routières», mentionne la SQ par voie de communiqué.

Près du tiers des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas leur ceinture de sécurité.