Vous pourriez apercevoir l'humoriste et comédien Bruno Blanchet au Saguenay-Lac-saint-Jean en fin de semaine. L'animateur a attaqué vendredi matin le tour du lac Saint-Jean à la course.

Il est parti de la plage municipale de Saint-Gédéon pour parcourir 42 km en une seule journée. Il se posera vendredi soir à Saint-Henri-de-Taillon, après être passé par Alma et avoir couru l'équivalent d'un marathon.



Bruno Blanchet invite les citoyens de la région à se joindre à lui à un moment ou à un autre de son parcours de quelque 250 km qui s'étalera sur quelques jours.

Sur sa page Facebook, il a déposé un lien pour ceux qui voudraient suivre son périple.

 

Ce n'est pas la première fois que l'humoriste se lance dans une aventure à la course. Pas plus tard qu'en juillet, il a couru de Lévis jusqu'au parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, un parcours de plus de 270 km.