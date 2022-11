L'Université du Québec à Chicoutimi et les quatre cégeps de la région se sont associés pour créer le Camp Innovation.

Pour la première fois, 15 experts de l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que les cégeps de la région se sont rassemblés pour offrir le Camp innovation en formation de la main-d'œuvre, mercredi.

L'objectif de l'évènement, qui se tient sur deux jours consécutifs, est d'ouvrir les discussions sur les nouvelles pratiques du recrutement du personnel et de la rétention d'emploi.



Plus de 150 participants de la communauté d'affaires étaient présents à la Pulperie de Chicoutimi pour assister aux conférences et aux activités proposées dans le but de réfléchir autrement pour faciliter l'apprentissage.

«On a des idées à partager […] c'est comme ça qu'on va évoluer » mentionne une bénéficiaire de l'évènement et directrice générale du Tournant 3F, madame Lise Fortin.

Ces nouvelles méthodes pédagogiques vont permettre, à la communauté d'affaires, de mieux acquérir les connaissances en mettant les entrepreneurs en action. Les participants pourront rencontrer plusieurs experts du Pôle sur les transitions en enseignement supérieur qui regroupe l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que tous les cégeps de la région.

«Je crois que l'enseignement supérieur n'est pas seulement être assis dans des classes avec des cartables de quatre pouces » explique la directrice du Pôle sur les transitions en enseignements supérieurs, Line Chouinard.