La directrice du bureau du député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, sera la candidate du Parti Québécois dans Jonquière en vue des élections provinciales cet automne.

Caroline Dubé veut poursuivre le travail du député sortant actuel, Sylvain Gaudreault.

« Sylvain est un modèle pour bien des gens qui se lancent en politique. C’est un homme qui propose et défend des idées qui rejoignent la population de Jonquière parce qu’il a toujours été proche de ses électeurs.»

La candidate possède plusieurs années d'expérience dans le milieu communautaire, mais aussi dans le domaine de l'intervention tel que la prévention du suicide et du travail de rue. Elle a notamment été directrice du centre l'Escale de Jonquière. Elle se dit prête à faire le saut en politique provincial, après avoir été la directrice du bureau de Mario Simard pendant 3 ans.

«J'avais un intérêt de changer pour le provincial, où les enjeux sont plus près de la population. [...] J'ai hâte d'aller rencontrer les gens, de parler politique et de défendre des idées. Je me sens très fébrile.»

Sylvain Gaudreault, quant à lui, se réjouit de cette candidature, estimant que Caroline Dubé est la bonne personne pour représenter Jonquière.

Le lancement de la campagne aura lieu le 25 août à Jonquière, en vue des élections du 3 octobre prochain.