Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean lance sa campagne annuelle de financement.

L'organisme qui vient en aide aux personnes vulnérables souhaite dépasser le montant record de 3 000 000 $ amassés en 2022.

La campagne est d'autant plus importante cette année puisque les besoins en sécurité alimentaire, les problématiques liées à la crise du logement et l'itinérance sont en croissance.

Chaque année au Saguenay-Lac-Saint-Jean, près de 67 000 personnes sont soutenues par l'organisme grâce à la campagne de financement.

« Avec le contexte inflationniste et instable actuel, votre don a encore plus d'impact et permet à Centraide d'être aux premières loges des enjeux sociaux et de soutenir des initiatives qui permettent aux personnes vulnérables de retrouver leur autonomie et leur goût de vivre. » déclare Jean-François Leblanc, coprésident de la campagne.