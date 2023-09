Le Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay suspend les cours de mercredi dans l’ensemble des écoles et centres primaires et secondaires, ainsi que de ses centres de formation professionnelle, en raison de la chaleur extrême.

Les services de garde demeurent ouverts, a indiqué la porte-parole Louise Noël dans un communiqué envoyé mardi.

«La décision a été prise afin de s’assurer de la sécurité des élèves», a écrit Mme Noël.

«La suspension des cours est habituellement annoncée le jour même avant 6h30. C’est en raison du caractère exceptionnel de la vague de chaleur prévue et par mesure préventive que la décision a été prise dès maintenant.» - Louise Noël, coordonnatrice aux communications du CSS des Rives-du-Saguenay

Le CSS des Rives-du-Saguenay imite ainsi le CSS du Cœur-des-Vallées en Outaouais, qui a annoncé la fermeture de toutes ses écoles primaires, secondaires ainsi que de ses services de garde pour la journée du mardi 5 septembre. Par voie de communiqué, le CSSCV avait ajouté que les centres de formation professionnelle et adulte demeureront ouverts.

Le ministre Bernard Drainville fait confiance aux directions d'école pour gérer la forte chaleur qui envahit un grand nombre de salles de classe au Québec et qui pourrait sévir pendant quelques jours encore selon Environnement Canada, qui annonce des valeurs d’humidex de 37 à 42.

En mêlée de presse mardi à Gatineau, le ministre de l’Éducation a rappelé que les conditions météorologiques actuelles étaient exceptionnelles. Il a invité les parents à pourvoir les écoliers de bouteilles d’eau et les directions d’école à permettre des pauses pour assurer une hydratation convenable des élèves.

Des cours maintenus dans certains établissements

Dans des lettres envoyées aux parents des élèves mardi après-midi, le CSS du Lac-Saint-Jean et le CSS De La Jonquière ont annoncé que les cours sont maintenus le 6 septembre, selon l'horaire habituel. Les écoles resteront vigilantes et mettront en place des mesures, soit gérer l’apport d’air dans les locaux, adapter les activités éducatives selon la température, utiliser les endroits plus frais dans les établissements et vérifier l'état de santé des élèves. Des points d'eau sont également disponibles.

«Soyez assurés, nos équipes ajusteront leurs activités prévues en fonction de la situation», a fait savoir le CSS De La Jonquière dans sa lettre.

Chaque élève est invité à apporter une bouteille d'eau et à porter des vêtements clairs, légers et adaptés à la température.

«À noter que même si le Centre de services scolaire décide de maintenir les cours, un parent peut décider de garder son enfant à la maison», précise-t-on dans la lettre du CSS du Lac-Saint-Jean.

Voici les établissements affectés par la suspension au Saguenay–Lac-Saint-Jean:

District no 1

École Saint-David

École Jean-Fortin / La Source

École Mont-Valin

École Sainte-Rose

École Le Roseau

École Notre-Dame-du-Rosaire

École des Quatre-Vents

District no 2

École La Carrière

École Sainte-Claire

École Vanier

École secondaire Charles-Gravel

District no 3



École Saint-Antoine / Saint-Coeur-de-Marie

École L’Horizon

École De la Pulperie

École secondaire de l’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine

École Antoine-de-Saint-Exupéry

District no 4

École Saint-Denis / Saint-Isidore

École André-Gagnon

École Notre-Dame / Des Jolis-Prés

École Sainte-Bernadette

École Félix-Antoine-Savard

Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord

Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay

District no 5



École Sainte-Thérèse

École Médéric-Gravel

École Saint-Joseph

École secondaire des Grandes-Marées

École du Vallon

École Marie-Médiatrice

École Au Millénaire

École Saint-Félix

École Saint-Gabriel

École Fréchette

Avec de l'information de Jadrino Huot pour Noovo Info et de La Presse canadienne.