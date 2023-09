Cinq individus ont été arrêtés cette semaine en lien avec du trafic de drogue dans le haut du Lac St-Jean.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs a arrêté mardi Félix Michaud, 26 ans, et Mélissa Guay 41 ans, alors qu'ils étaient dans une fourgonnette à Dolbeau-Mistassini.

Une femme de 34 ans a été arrêtée pendant une perquisition dans une résidence de la rue Principale à Albanel.

Les policiers ont ensuite coincé mercredi Gino Paquet, 52 ans, en plus de saisir son logement à Dolbeau-Mistassini.

Un homme qui était sur place a également été arrêté.

Les perquisitions ont permis aux policiers de saisir 800 comprimés de méthamphétamine, plus de 100 grammes de cocaïne, plusieurs dizaines de comprimés de médicaments contrefaits et du cannabis illicite, plus de 1000 $ et une motocyclette Yamaha YZ 2022 en bien infractionnel.

Félix Michaud et Mélissa Guay ont comparu mercredi après-midi et ont été gardés détenus. Gino Paquet, a quant à lui comparu vers 15h jeudi et lui aussi a été gardé détenu.

La femme de 34 ans et l'homme de 27 ans ont été remis en liberté et devront comparaître ultérieurement.