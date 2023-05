Cinq trafiquants ont été arrêtés hier dans une opération contre un important réseau de trafic de stupéfiants à Dolbeau-Mistassini.

La Sûreté du Québec a fait des saisies dans 5 résidences et 3 véhicules.

Les policiers ont pu retirer environ un kilogramme de cocaïne, des comprimés de médicament contrefait, des comprimés d'ecstasy, deux presses à cocaïne, deux armes à plomb, un véhicule saisi en bien infractionnel, et plusieurs cellulaires.

L'enquête avait débuté au mois de mars avec des informations reçues du public. En avril, une première vague d'arrestations avait eu lieu à Alma.

Les six hommes et les deux femmes ont tous été remis en liberté et comparaitront prochainement sous des accusations relatives au trafic de drogue.