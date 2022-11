La vaccination contre la COVID-19 a repris à un bon rythme dans la région depuis l'arrivée du vaccin bivalent de Pfizer il y a un mois. Environ 6000 personnes se font vacciner chaque semaine.

Le directeur de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault, précise que 32 % de la population régionale a reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 dans les cinq derniers mois, un taux 4% plus élevé que le reste de la province.



Il observe la même tendance pour les personnes âgées de 65 ans et plus, alors que le taux de vaccination pour cette tranche de la population est 10% plus élevé qu'au Québec. Marc Thibeault est ravi de constater que les gens sont mieux protégés.

«Je suis très satisfait et tant mieux si les gens se protègent et qu'on est moins malade, c'est ce qu'on veut. [...] Il faut se rappeler qu'au début, les gens se retrouvaient rapidement à l'hôpital, décédaient. Donc si on ne l'attrape pas aujourd'hui ou si on est moins malade, c'est parce qu'on est vacciné.»

Concernant la vaccination contre l'influenza, 31 000 personnes ont reçu une dose dans le dernier mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, près de 11 000 rendez-vous sont planifiés pour les prochaines semaines. Si vous prenez rendez-vous pour vous faire vacciner contre la grippe, il sera possible de vous faire vacciner contre la COVID-19 lors de la même séance.

«Les vaccins pour l'influenza, on en a une moins grande quantité. [...] Ça peut arriver que si la personne vient pour la COVID, elle ne puisse pas avoir son vaccin pour l'Influenza au même moment. L'inverse est plus facile: la personne qui prend son rendez-vous pour l'influenza et qui a réservé son vaccin, c'est garanti qu'on va l'avoir lorsque la personne va venir, donc on est capable de lui donner celui de la COVID n'importe quand parce qu'on en a beaucoup.»

En moyenne, chaque année, 150 000 personnes se font vacciner contre la grippe dans la région.