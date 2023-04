De futurs policiers et policières seront sensibilisés aux réalités des communautés autochtones.

D'aujourd'hui jusqu'à dimanche, 14 finissants et finissantes de Techniques policières du Collège d'Alma voyageront quatre jours pour découvrir différentes réalités ethniques et culturelles.

Chantale Tremblay, une enseignante et également accompagnatrice, explique qu'après le succès de la première édition l'an dernier, d'autres étudiants souhaitaient prendre part à ce projet.

«Nos étudiantes et étudiants ont travaillé avec acharnement afin de rendre possible ce beau projet. Ce voyage est le résultat de plus d’un an d’implication et nous sommes très fiers de leur accomplissement. » -Chantale Tremblay

L'objectif de ce voyage est d'observer d'autres environnements, de comprendre certains problèmes, d'enrichir leurs compétences sociales et de porter un regard critique sur leurs propres préjugés.

Les étudiants commenceront par se rendre à Mashteuiatsh où ils pourront discuter avec les policiers concernant les interventions en communautés autochtones.

Par la suite, ils se déplaceront vers la métropole pour être sensibilisés aux réalités multiethniques et multiculturelles surtout présentes à Montréal.

Ils finiront leur périple à la Grande Mosquée de Québec, où de tragiques évènements se sont produits il y a 5 ans, avant de revenir en région.