La 22e saison de la Véloroute des Bleuets est officiellement lancée. Plusieurs travaux se tiendront cet été pour améliorer la piste cyclable, ce qui représente un investissement de 4,5 M$.

De nouveaux tronçons de la Véloroute seront construits dans différentes municipalités. À Péribonka, une portion de piste cyclable d'environ 6 km sera bâtie, entre le village et le rang de la Chute-Blanche. À Sainte-Monique, un tronçon de 1,5 km sera ajouté entre le Rang 6 et le chemin des Patriotes et des travaux de réfection de pavage seront effectués sur un kilomètre.



Puis, à Chambord, une nouvelle section de 1,5 km, construite entre la rue de la Gare et le belvédère du ministère des Transports, permettra aux cyclistes de s'éloigner de la route 169. Un autre projet est envisagé pour cette municipalité, soit l'ajout d'une piste cyclable de 4 km entre le centre du village et l'entreprise Chalets et Spa Lac Saint-Jean.



Les Maisons du vélo d'Alma, de Roberval et Dolbeau-Mistassini seront accessibles à la population pendant toute la saison estivale. Quant au guide Expérience vélo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il comprend dorénavant une section consacrée au fatbike et au vélo de montagne.