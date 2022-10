Plusieurs semaines après la mise en place de mesures pour sécuriser l'intersection de la route 169, du rang 2 et de la route Villeneuve, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le maire de la municipalité, André Fortin, constate leur efficacité.

Ces mesures à court terme ont été instaurées entre la mi-juillet et la fin août, à la suite d'un accident ayant coûté la vie d'une fillette de 10 ans le 29 juin dans le secteur.



« Ce que j'ai remarqué, c'est que ç'a ralenti, parce que c'est 70 km/h et que la Sûreté du Québec est sur place régulièrement. Je ne l'ai pas vu, mais des gens me disent que, le matin et le soir, ça roule un peu plus vite. » - André Fortin



Jusqu'à présent, la vitesse a été réduite, la présence policière a été accrue et le ministère des Transports du Québec (MTQ) a rencontré les citoyens, en plus de tenir une activité de sensibilisation, en collaboration notamment avec la Sûreté du Québec.



Le maire de la municipalité affirme aussi que le MTQ a peint un lignage différent sur le sol, de chaque côté de la route.



« Ça change un peu la vision des conducteurs. Ça indique qu'il va y avoir une intersection et rétrécit la largeur du chemin. Je ne suis pas un expert, mais ça change le comportement des automobilistes. »



Des radars pédagogiques ont aussi été installés cet été, mais sont actuellement en réparation en raison de leur défectuosité.



Une solution permanente fin décembre



L'étude du MTQ, en collaboration avec la municipalité, se poursuit dans ce dossier. Le greffier de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et un ingénieur de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est analysent avec le ministère laquelle des cinq ou six solutions envisagées est la meilleure pour garantir la sécurité des usagers de la route.



La municipalité souhaite que la solution du carrefour giratoire soit retenue, au détriment de feux de circulation, d'une interdiction de virage à gauche et d'un feu clignotant, entre autres.



La conclusion de cette étude est toujours attendue pour fin décembre.