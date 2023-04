Une somme de plus de 257 000$ a été amassée lors du Défi des chefs Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour cette 8e édition, c'est 520 convives qui ont pris part à la soirée-bénéfices.

Cette compétition culinaire amicale, où plusieurs chefs de la région s'affrontent pour être le préféré des juges, a été un vrai succès cette année selon les coprésidents d’honneur Claudia Fortin, directrice générale chez Services de personnel Saguenay Inc., et Jean-Benoît Bouchard, pédiatre.

« En plus d’être agréable et amusant, cet événement permet de soutenir les familles dont l’enfant est atteint de cancer. S’engager à une cause comme Leucan fait une réelle différence dans la vie de milliers d’enfants » - Claudia Fortin.

Les chefs ayant participé à cette édition du Défi des chefs Leucan de la région sont : Maxence Raymond et Alexandra Tremblay (Bistro Café Summum), Francis Desbiens (HoPera), Simon Côté (Auberge des Iles), Patrick Fournier et Sébastien Simard (Le Baumier) et finalement Étienne Trottier (O'Batillage). Ce dernier a été nommé grand gagnant de la 8e édition.

Cet événement permettra d’offrir les meilleurs services adaptés aux familles membres de Leucan.