Le cycliste almatois Léandre Bouchard a complété son défi de traverser le Canada à Vélo jeudi, en soirée. L'athlète a parcouru environ 5200 kilomètres de Vancouver à Alma, au profit du Centre de prévention du suicide 02.

Au total, Léandre Bouchard est parvenu à récolter plus de 12 600 $ pour cette cause qui le touche particulièrement, ayant perdu deux proches il y a une dizaine d'années.

Malgré la fierté d'avoir accompli cet exploit, Léandre Bouchard ne cache pas que son parcours de 24 jours a parfois été difficile.

«On est quand même aux mois de septembre et d'octobre, j'ai eu des nuits sous le point de congélation. Les pluies sont plus fréquentes parfois et, une pluie d'été, ce n'est pas la même chose qu'une pluie d'automne, disons!»

L'Almatois a parcouru ses derniers kilomètres accompagné d'un groupe de cyclistes avant d'arriver à Alma. Le meilleur moment de son périple, affirme-t-il avec émotion.

«J'ai aussi eu un high quand j'ai fait 400 kilomètres en une journée. C'est une chose que tu fais une fois dans ta vie peut-être.»

Si vous avez besoin d'aide pour vous ou pour un de vos proches, contactez le 1-866-APPELLE.