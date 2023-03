Le Défi ski Leucan au Valinouët samedi a permis d'amasser 130 000 dollars pour les jeunes atteints de cancer.

Lors de cette 18e édition, les participants se sont mobilisés en grand nombre pour la cause. Plus de 250 skieurs et planchistes, divisés en équipes, étaient réunis sur la montagne.

Les participants devaient faire au moins une descente à l'heure pendant tout l'évènement. C'était une activité conviviale où toute la famille était invitée.

«Le Défi ski Leucan est un événement essentiel pour Leucan. Leur grand dévouement à Leucan transparait dans le résultat d'aujourd'hui ! J'en profite pour remercier Le Valinouët pour leur accueil et leur précieux engagement au Défi ski Leucan. Vous avez un impact direct sur des centaines de familles québécoises ! », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

À lire également :

La somme amassée financera l'accompagnement des familles tout au long des traitements par des services adaptés à leurs besoins.