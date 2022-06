Des élèves de l'École secondaire Kénogami ont été sensibilisés mercredi matin à l'impact des réseaux sociaux sur leur vie à travers le visionnement d'un documentaire.

Produit par une quinzaine d'étudiants en Cinéma et télévision de l'École supérieure en Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière, ce documentaire a pris naissance dans les préoccupations d'une travailleuse sociale de l'école secondaire.



Marie-Ève Gagné a pris conscience de l'ampleur des répercussions négatives des réseaux sociaux sur les jeunes au cours de ses interventions quotidiennes.



« Je me suis dit : il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille au bout de ce projet-là pour les jeunes, pour qu'ils soient en mesure de mieux se protéger contre ces plateformes qui sont conçues pour aller chercher leurs plus grandes vulnérabilités. »



Produit par des jeunes pour des jeunes



Faire réaliser et produire le documentaire par des étudiants était aussi une façon pour la travailleuse sociale de rejoindre encore plus de jeunes afin qu'ils saisissent le phénomène et ses conséquences sur leur santé mentale.



Ce fut une réussite, d'après Denis Fortin, enseignant en Techniques de production et de postproduction télévisuelles en ATM.



« Les étudiants à la fin m'ont dit : wow, j'ai appris plein de choses. »



L'École secondaire Kénogami prévoit présenter le documentaire à ses 31 groupes de premier cycle d'ici la fin de la prochaine année scolaire, une nouvelle dont se réjouit Marie-Ève Gagné.



« Plus il y a de gens qui vont le voir, plus il y en a qui vont être sensibilisés à ça et plus je vais atteindre mon objectif. »

Voyez le reportage de Jade Laplante sur ce sujet au bulletin Noovo Le Fil Saguenay: