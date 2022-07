Neuf pompiers forestiers de Roberval et deux de Chibougamau se sont envolés lundi matin pour l'Alberta afin de prêter main forte aux sapeurs qui luttent contre une trentaine de feux de forêt.



Cette délégation régionale fait partie des 60 pompiers envoyés en renfort par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour une mission de deux semaines.



L'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU, Josée Poitras, explique que les pompiers seront pris en charge mardi par l'Alberta Wildfire, l'équivalent de la SOPFEU pour cette province.



« C'est un rôle de suppression, un peu comme on a au Québec. On ne sait pas pour le moment dans quel secteur et sur quel feu les pompiers vont travailler. »



En plus des 60 sapeurs, neuf autres professionnels iront prêter main forte, dont un spécialiste en comportement d'incendie et deux météorologues. C'est d'ailleurs la première fois que la SOPFEU se voit demander d'envoyer des météorologues.



« Ils vont aller étudier la météo, le comportement des feux et l'anticipation de l'éclosion de feux en Alberta. »



Peu de feux de forêt en activité au Québec



La SOPFEU peut se permettre d'envoyer des effectifs en Alberta puisqu'uniquement deux petits feux sont actuellement en activité au Québec.



Depuis le début de la saison, près de 300 feux ont été éteints dans la province, rasant plus de 230 hectares de forêt. On approche donc la moyenne saisonnière de près de 360 feux.