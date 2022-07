Quelques heures après avoir appris que les travaux de stabilisation du terrain où s'est produit un glissement de terrain à La Baie sont retardés pour une question d'assurance, des sinistrés se sentent désemparés.

C'est que l'entrepreneur peine à trouver un assureur spécialisé qui couvre le type de travail à effectuer, ce qui l'empêche de débuter les travaux.



Relocalisé dans un HLM de La Baie avec sa famille, Alex Gagnon craint que le délai de deux à quatre mois pour effectuer les travaux soit prolongé si l'entrepreneur ne parvient pas à trouver rapidement un assureur spécialisé.



« Est-ce qu'ils vont être capables d'en trouver un? Parce que dès qu'il y a moindrement un risque ou un danger ou quelque chose du genre, les assurances deviennent très très réticentes à assurer quoi que ce soit » - Alex Gagnon



La situation est difficile pour lui et sa famille qui habitent habituellement une maison intergénérationnelle.



« J'ai de la difficulté à me faire à l'idée qu'on n'est pas chez nous. C'est un gros gros stress, c'est beaucoup d'anxiété. Certains temps ça va bien, mais ce soir, quand je vais revenir chez nous en revenant de travailler, je vous prédis que ce ne sera pas rose. »



Saguenay participe aux recherches



Souhaitant que les travaux de stabilisation s'amorcent rapidement, la Ville de Saguenay donne un coup de main à l'entrepreneur en participant aux recherches.



« [Du côté de la Ville], tout est prêt, du côté du ministère aussi et même la machinerie et le personnel de l'entrepreneur sont prêts au fond, mais sans assurance, ça ne peut pas se faire. Donc [...] on va aider l'entrepreneur à régler cette question-là », assure le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

Avec la collaboration de Jade Laplante - journaliste Noovo Info