Des travaux de consolidation des digues d'asphalte concassée installées à La Baie, près du site où un glissement de terrain s'est produit le 13 juin, seront amorcés jeudi.

Cette décision a été prise mercredi au terme d'une rencontre entre la Sécurité civile, le ministère des Transports du Québec et la Sécurité publique.



Entre 400 et 500 blocs de béton et 65 glissières de sécurité seront ajoutés sur des portions de l'avenue du Port et de la 6e Rue. La circulation ne sera que légèrement impactée.



Ces travaux sont nécessaires avant de débuter ceux de stabilisation de la pente où est survenu le glissement de terrain. Des annonces seront d'ailleurs faites la semaine prochaine à ce sujet et les citoyens touchés seront informés des développements.

Rappelons que près de 200 résidents du secteur ont été évacués et que la Ville de Saguenay a déclaré l'état d'urgence.