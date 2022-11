Deux boucheries du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont annoncé leur fermeture dans les derniers jours. D'abord à Jonquière, la Boucherie charcuterie Lenoir et Leblanc a fermé ses portes, après 10 ans à opérer.

Dans une publication Facebook, la direction affirme que les dernier mois ont été éprouvants devant la pénurie de personnel, la hausse des taux d'intérêt et la pandémie.



«Notre économie en a beaucoup souffert. Notre boucherie n’y échappera malheureusement pas. C’est avec le cœur gros que nous vous en annonçons la fermeture définitive.»

 

Puis à Alma et Chicoutimi, les deux succursales de la boucherie L'Air bêtes ferment définitivement, un an et demi après leur ouverture.

Les propriétaires liquident présentement leur inventaire.

«C'est avec regret que nous vous annonçons la fermeture de L'Air bêtes. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cette belle aventure.»