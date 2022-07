La nuit a été occupée pour les pompiers de Saguenay, alors qu'ils ont dû combattre deux incendies à Jonquière.

Un premier s'est déclaré à 1 h 30 dans un garage de la rue Saint-Jean-Baptiste, puis les flammes se sont propagées à la résidence principale et à celle du voisin.



Heureusement personne n'a été blessé, mais le garage et la maison sont des pertes totales, rapporte le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de l'arrondissement de Jonquière, Jean Côté. La seconde résidence qui renferme deux appartements a, quant à elle, subi des dommages à l'entretoit, ainsi que des dommages en raison de l'eau.

 

Un second incendie



Le deuxième incendie est survenu à 2 h 30 sur la rue Ozanne et a aussi pris naissance dans un garage. Le feu s'est étendu à deux garages voisins, ainsi qu'à une résidence voisine.



Encore une fois, aucun blessé n'est rapporté. Jean Côté affirme que les garages sont des pertes totales et que la résidence a subi des dommages uniquement au revêtement extérieur, grâce à l'intervention rapide des pompiers.



Une enquête est en cours pour chacun des incendies afin de déterminer s'il s'agit d'événements accidentels ou criminels. Cela permettra aussi d'en établir la cause et les circonstances.



Au total, entre 25 et 30 pompiers des cinq casernes de Saguenay ont été mobilisés sur les deux incendies qui ont fait rage simultanément. Les sapeurs ont mis trois heures à maîtriser le premier brasier et deux heures pour le second.